Golfçüler turnuvalara meralarda da hazırlanıyor

Ardahanlı golfçüler, Türkiye Golf Federasyonunca (TGF) gelecek yıl yapılacak turnuvalara, golf sahasının yanı sıra bazı günlerde de meralarda antrenman yaparak hazırlanıyor.

Halil Efendi Mahallesi'nde bulunan Kura Nehri yakınlarındaki hayvanların otladığı meralarda eğitmen Hakan Fırıncı yönetiminde çalışmalarını sürdüren 25 golfçü, bazı günlerde de golf için hazırlanmış sahalarda antrenman yapıyor.

Golf eğitmeni Hakan Fırıncı, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek yıl yapılacak turnuvalara şimdiden hazırlandıklarını söyledi.

Çalışmalarını üç farklı noktada yaptıklarını ifade eden Fırıncı, şöyle konuştu:

"Biz ekip olarak Kovid-19 önlemleri başta olmak üzere birçok tedbiri göz önüne alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de ekip olarak merada çalışma yapmaya karar verdik. Örneğin bir gün golf sahasında çalışma yaparken, başka bir gün statta, yanı halı sahada bu çalışmayı sürdürüyoruz. O günün imkan ve şartlarına göre ayarlama yapıyoruz. Bugün antrenman için merayı tercih ettik. Çünkü mera sporcularımızın evine yürüme mesafesinde. Bu da bizim için iyi bir avantaj oluyor."

Fırıncı, günde 2 saat çalıştıklarını anlatarak, "Amacımız daha önceki yıllarda olduğu gibi başarıyla Ardahan'ı temsim etmek. Bize destek olan başta Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ve Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Golfçü 14 yaşındaki Semiha Gülşen Çimen de bu yıl iddialı olduklarını belirterek, "Turnuva hazırlıklarına yoğun bir şekilde başladık. Amacımız ekip olarak başarıyla Ardahan'ı temsil etmek. Ben ve arkadaşlarımın güzel başarılar sergileyeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.