Ardahanlı kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahanlı kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Ardahanlı kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

6 saat önce

Ardahan'da kadınlar, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirildi.

Ardahan'da kadınlar, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KADES'i anlatmak ve bilinirliğin artırılması için İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte çalışma başlatıldı.

Kentin en kalabalık noktalarında vatandaşla bir araya gelen polis memurları, yöre kadınlarına KADES'i anlattı ve broşür dağıttı.

Polisler, şiddete maruz kaldıklarında ne yapmaları gerektiği konusunda da kadınları bilgilendirdi.

Ardahanlı kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:11 Kaynak: AA
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