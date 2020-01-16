Ardahanlı kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahanlı kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Ardahanlı kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili Ardahan'da kadınlara bilgi verildi.

Ardahanlı kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili Ardahan'da kadınlara bilgi verildi.


Kentin en kalabalık noktalarında vatandaşla bir araya gelen polis memurları, kadınlara broşür dağıtıp KADES ile şiddete uğrayan kadının ne yapması gerektiği hakkında bilgi aktardı.


Şiddete maruz kaldıklarında ne yapmaları gerektiği konusunda polisler, kadınları bilgilendirdi.


SOSYAL SORUNLARA EĞİLME


Dağıtılan broşürlerle, "Aile içi şiddet, kadın cinayetleri, intihar ve uyuşturucunun yol açtığı sosyal sorunlar anlatılarak, bunların çözümü için uygulanan programlar yer alıyor." - ARDAHAN

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:11 Kaynak: İHA
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