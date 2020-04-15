Ardahanlı Kafkas arısı üreticileri yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika
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Ardahanlı Kafkas arısı üreticileri yeni sezona hazırlanıyor

6 saat önce

Dil uzunluğu ve soğuk iklime dayanıklılığı başta olmak üzere birçok özelliğiyle dünyadaki en önemli dört arı ırkından Kafkas arısı üreticileri, çerçeve telleme, temel petek takma ve kovan temizliği yaparak sezona hazırlanıyor.

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Dil uzunluğu ve soğuk iklime dayanıklılığı başta olmak üzere birçok özelliğiyle dünyadaki en önemli dört arı ırkından Kafkas arısı üreticileri, çerçeve telleme, temel petek takma ve kovan temizliği yaparak sezona hazırlanıyor.

Arı kovanlarını sezonun başlamasıyla kışlatmadan dışarı çıkaran Ardahanlı üreticiler, peteklerin ayıklanması, yerlerine yeni temel peteklerin hazırlanması ve benzeri çalışmaları kapalı alanlarda yapmayı tercih etti.

Arının doldurduğu petek yerine yenisinin eklenmesi için çalışmalarını yoğunlaştıran arıcılar, bal sezonuna hazırlıklı girmek istiyor.


"Arıcılarımız çağrılara uyuyor"

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan "Evde kal." çağrılarına arıcıların da uyduğunu söyledi.

Kovandaki arı bakımı dışındaki diğer tüm işlerin içeride yapılabileceğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Öncelikle arıcılarımız, gerek arıcılık malzemeleri gerekse şahsi ve arılık yerinin hijyenik olmasına her zamankinden daha çok özen göstermelidir. Bakım ve diğer rutin işlerde bir süreliğine ortak bakma kültürünün yerine, mümkün mertebe işlerini tek başına ve insan sirkülasyonunun olmadığı yerlerde yapmalıdır. Salgın sürecinde tabii ki arıcılarımızın da çağrılara uyarak işlemlerin çoğunu içeride yapması önemli. Toplumun her bireyi kurallara riayet ettiği müddetçe salgınla baş edilebilir."

Arı ürünlerinin özellikle bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri nedeniyle üretiminin önemli olduğunu vurgulayan Aydın, "Özellikle bakım ve besleme dışındaki çerçeve telleme, temel petek takma, kovan temizliği, eski mumların kesilerek eritilmesi gibi faaliyetlerini evlerinin bir köşesinde, balkonunda, deposunda yapmaları, arıcılarımızın duyarlılıklarının ve entellektüel bakış açısına sahip olduklarının göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Kentteki arıcılardan Yavuz Taşçı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, açık alan yerine iş yerinin bodrum katında çalışmayı tercih ettiğini söyledi.

Salgınla mücadelenin ancak kurallara uymakla mümkün olacağını anlatan Taşçı, "Normalde bu iş açık alanda yapılabilecek bir iş. Bunun için sorun yok. Ama çağrılara uyarak, bu işimi de içeride yapmaya karar verdim. Bunu yapmamla aynı zamanda çevreme örnek oluyorum. Bu süreçte insanları kapalı alana teşvik etmiş oluyoruz." şeklinde konuştu.

"Özellikle büyüklerimiz bu çağrılara uysun"

Taşçı, herkesin kurallara uymasıyla salgınla mücadele edilebileceğini vurgulayarak, "Herkes 'Evde kal.' çağrılarına uysa bu belayı başımızdan erken defedeceğiz. Özellikle de yaşlılarımız, büyüklerimiz bu çağrılara daha fazla uymalı. Ben dışarıda da çalışabilirdim. Bu başkasının da dışarı çıkmasına vesile olur ya da birinin yanıma gelmesine sebep olurum diye, işimi içeride yapmaya karar verdim." dedi.

Kapalı alanda çalışmanın da bazı avantajları olduğunu anlatan Taşçı, "Örneğin daha sessiz, daha dinlendirici bir ortam. Kendinizi dinliyor, daha sağlıklı kararlar verebiliyorsunuz. Yani evde kalmaya, kendini izole etmeye kötü bakmamak lazım." diye konuştu.

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:26 Kaynak: AA

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