Ardahanlı öğrenciler şehitler anısına fidan dikti
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Ardahanlı öğrenciler şehitler anısına fidan dikti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:30 Kaynak: AA
Ardahanlı öğrenciler şehitler anısına fidan dikti. Merkez Halitpaşa Anadolu Lisesi
öğrencileri ve öğretmenleri, Çamlıçatak Ormanlık Alanı'nda fidan dikmek için bir araya geldi.
Öğrenci ve öğretmenler burada yanlarında getirdikleri fidanları şehitlerin anısına toprakla buluşturdu. Okul Müdürü Zafer Yıldız
, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda okuyan öğrencilerin böyle bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi.
Kendilerinin de öğrencilere eşlik ettiğini anlatan Yıldız, "Etkinliğimiz çok güzel ve verimli oldu. Gelecek yıllarda da aynı faaliyeti gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu tür etkinlikler başkaları için örnek oluyor. Bu nedenle önemsiyoruz." dedi.
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