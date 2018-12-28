Ardahanlı Öğrencilerden Emniyete Teşekkür Ziyareti

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri Bürosunca, "Mutlu Yarınlar İçin Hep Birlikte Projesi" ile 7-9 Aralık tarihinde Çanakkale ve İstanbul'un tarihi yerleri gezdirilen orta öğretim öğrencileri, Ardahan İl Emniyet Müdürü Ayhan...

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri Bürosunca, "Mutlu Yarınlar İçin Hep Birlikte Projesi" ile 7-9 Aralık tarihinde Çanakkale ve İstanbul'un tarihi yerleri gezdirilen orta öğretim öğrencileri, Ardahan İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş'a teşekkür ziyaretinde bulundu.



Geziye katılan toplam 20 öğrenci ve öğretmenleri, Ardahan Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu ile Taş'ı makamında ziyaret ederek, kendisine çiçek takdim ettiler.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Taş, "Öğrencilerimiz, yani gençlerimizin bizim tarihimizde önemli yere sahip olan yerlerimizi gezmeleri ve oralar hakkında bilgi sahibi olmaları bizim için son derece önemli. Çünkü bizim amacımız bilinçli ve tarihi bilen bir gençlik yetiştirmektir. Bu nedenle bize düşen bu tür etkinlikleri sürekli yaptırmaktır. Sizin buraya gelmeniz de mutluluğun ifadesi olmuştur. Bu da bizi sevindirdi." dedi.



Çerkezoğlu da öğrenciler adına Taş'a teşekkür ederek, öğrencilerin ziyaretten çok olumlu etkinlendiklerini aktardı, emeği geçen TEM Şube Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

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