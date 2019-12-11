Ardahanlı öğretmenler AA'nın

Ardahan'da görev yapan öğretmenler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf beğendi.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen kentteki Yunus Emre Anadolu Lisesi öğretmenleri oylama yaptı.

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Sevinç Karakoç ile beden eğitim ve spor öğretmeni Hülya Mollaoğlu "haber" kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafına oy verdi.

Fizik öğretmeni Deniz Koçak da haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy kullandı.

Öğretmenler fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.