Ardahanlı Sercan'ın tilkiyle dostluğu - Son Dakika

Ardahanlı Sercan'ın tilkiyle dostluğu

ARDAHAN'a bağlı Açıkyazı Köyünde yaşayan Sercan Deniz'in tilkiyle dostluğu görenleri şaşırtıyor. Evinin bahçesine gelen tilkiyi eliyle doyuran Deniz, "Aramızda bir dostluk bağı kuruldu" dedi. Merkeze bağlı Açıkyazı Köyü'nde çiftçilikle uğraşan Sercan Deniz, yaklaşık 3 ay önce evine her gün bir tilkinin geldiğini gördü. Evlerinin balkonuna kadar çıkan tilkiyi izleyen Deniz, bir süre sonra eliyle beslemeye başladı. Deniz, her gün sabah saatlerinde evine gelen tilkiye ekmek, tavuk eti vererek karnını doyurdu. Kısa sürede tilkiyle aralarında bir dostluk başladığını söyleyen Sercan Deniz, "Önceleri evimin bahçesine kadar gelen tilki daha sonra, yere yakın olan balkona çıkmaya başladı. Dost olarak gelen tilkiye biz de misafirperverliğimizi göstererek besledik. Tilki bizi çok sevdi, aramızda sıkı bir dostluk bağı kuruldu" dedi. Açıkyazı köyünde yaşayanlar tilki ile Sercan Deniz arasındaki dostluğu şaşkınlıkla izliyor.