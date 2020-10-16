Ardahanlı: "Üsküdar maçı zor geçecek" - Son Dakika

Ardahanlı: "Üsküdar maçı zor geçecek"

16.10.2020 11:46
Ardahanlı:

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Doğan Ardahanlı, ligin dördüncü haftasında oynayacakları Üsküdar Belediye Spor Kulübü maçının zor geçeceğini söyledi.

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Doğan Ardahanlı, ligin dördüncü haftasında oynayacakları Üsküdar Belediye Spor Kulübü maçının zor geçeceğini söyledi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Lig'de mücadele eden Sivas Belediyespor, ligin dördüncü haftasında deplasmanda oynayacağı Üsküdar Belediye Spor Kulübü maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda antrenör Doğan Ardahanlı ve yardımcısı Songül Torun nezaretinde çalışan yeşil-beyazlı ekip, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra açma-germe yapan sporcular, pas ve şut çalışması yaptı. İdman yapılan taktik çalışmasıyla sona erdi.

"Biz bundan sonra çok iyi olacağız"

İdman sonrası İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamada bulunan Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Doğan Ardahanlı, Üsküdar maçının zor geçeceğini ifade etti. Ardahanlı, "Geçen hafta İzmir Büyükşehir ile oynadık, zor maçtı ama geldi, geldi kolaya çeviremedik sonunu. Maçta iyi top oynadık. Biz iyi oynuyoruz ama genç takımı bunu hep söylüyoruz. Genç takım olduğunu söyleye söyleye de ardına sığınmıyoruz. Biz bundan sonra çok iyi olacağız. Kastamonu da zaten şampiyonlar liginde oynayan iyi bir ekip, hazır takım. Onlarda ilk devre çok çok iyi oynadılar. İkinci devre bizim gücümüz yetmedi. Bundan sonra artık ben Sivas Belediyespor'un puan ve puanlara ihtiyacı olduğunu bundan sonra da ona göre oynayacağımızı biliyorum. Bu hafta ki Üsküdar maçının zor geçeceğini de biliyoruz zaten. Ona göre hazırlandık. Bu son idmanımız. Bugün yola çıkacağız. İstanbul'daki Sivaslılarda maçı izlemeye geleceklerdir. Sivaslılar bu tür maçları sever. Haftaya ayrıca erteleme maçımız da var. İstanbul'dan gelip 1 gün sonra Elazığ'a gideceğiz. Ardından da burada Görele maçı var" dedi.

"Daha canlı bir takımımız var"

Ardahanlı, geçen seneye göre daha iyi bir performans sergilediklerini söyleyerek, "Geçen seneye göre çok daha canlı, diri, çabuk takımımız var. Daha hızlı oynayabiliyoruz. Daha iyiyiz ama savunmada biraz sıkıntılarımız var. Devre arasında 1-2 kiralık oyuncu bulursak, ya da hemen gelip oynayacak sporcu bulursak takımımızın çok daha iyi yere geleceğine ben inanıyorum. Biz gayretliyiz. Bu takım gerçekten iyi takım. Sivaslıları mutlu edecek takım. İnşallah her şey iyi olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Aslınur Çamcı: "Galibiyetle döneceğiz"

Takımın sağ oyun kurucusu Aslınur Çamcı'da, Üsküdar maçından galibiyetle dönmek istediklerini vurgulayarak, "Kendimizi maça çok hazır hissediyoruz. Karşımızda böyle güçlü bir rakip var ama kendimizi ona göre hazırladık. İyi bir maç olacağını düşünüyoruz. Galibiyetle döneceğiz inşallah. Geçen hafta Kastamonu maçı da çok zor geçti ama onlara ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. İnşallah Üsküdar maçını alacağımıza inanıyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı tamamladık. Süper Lig'deyiz. Ben Süper Lig'de ilk defa yer alıyorum. Heyecanlıyız, geçen seneye göre daha zor maçlarımız oluyor. Orta sıralarda yer almak istiyoruz. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz" ifadesini kullandı.

Sümeyye Çolak: "Güzel maç olacak"

Yeşil-beyazlıların yeni transferi ve sağ kanat oyuncusu Sümeyye Çolak ise, Üsküdar ile oynayacakları maçın güzel geçeceğini dile getirerek, "Bizim ligdeki ilk deplasmanımız. Biz galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Onlar da bizim gibi genç ama uzun yıllardır Süper Lig'de bir takım. Biz de iyi olduğumuza inanıyorum. Genç ve hızlı bir takımız. Güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. İlk deplasman, ilk galibiyetle dönmek istiyoruz. Hiç galibiyetimizin olmaması bizim biraz tecrübesizliğimizden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2 haftada çok tecrübeli takımlarla oynadık ve Avrupa maçlarına çıkacak takımlarla oynadık. Bu bizim için biraz dezavantaj oldu ama bir açıdan da eksiklerimizi görmemiz için iyi oldu. Çünkü hedef maçlarımıza ona göre çıkacağız" dedi.

Üsküdar Belediye Spor Kulübü ile Sivas Belediyespor Kulübü 18 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Çamlıca Spor Salonuna karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Ardahanlı: Üsküdar maçı zor geçecek
Ardahanlı: Üsküdar maçı zor geçecek
Ardahanlı: Üsküdar maçı zor geçecek
Ardahanlı: Üsküdar maçı zor geçecek
Ardahanlı: Üsküdar maçı zor geçecek
Ardahanlı: Üsküdar maçı zor geçecek
Ardahanlı: Üsküdar maçı zor geçecek
Ardahanlı: Üsküdar maçı zor geçecek

Üsküdar, Hentbol, Kadın, Sivas, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ardahanlı: 'Üsküdar maçı zor geçecek' - Son Dakika Spor

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