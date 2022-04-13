Ardahanlı vatandaşlar Nisan ayında güne karla uyandılar - Son Dakika

Ardahanlı vatandaşlar Nisan ayında güne karla uyandılar

ARDAHAN - Ardahan'da dün akşam başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Ardahanlılar güne karla uyandı. Kentte kar kalınlığı 5 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Sabah beyaz örtüye uyananlar, evlerinin ve işyerlerinin önünü temizlemek için çabaladı.

Kentte etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Sürücülerden bazıları buz pistine dönen yollarda ilerlemekte zorlanırken, kayganlaşan yolda bir aracı ise vatandaşlar iterek çıkardı.

Kar yağışının bereket olduğunu söyleyen Murat Morkoç, "Baharı görmeden yaz geldi geçti. Fakat Ardahan'a kar yakışıyor. Kurak geçen bir yılın ardından yağan kar inşallah çiftçiye bereket olarak yansıyacak. Yani kar berekettir" dedi.