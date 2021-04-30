Ardahanlılar "tam kapanma"nın ilk gününde kurallara uydu - Son Dakika

Ardahanlılar "tam kapanma"nın ilk gününde kurallara uydu
30.04.2021 21:41
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan tam kapanmanın ilk gününde Ardahanlıların kurallara riayet ettiği bildirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan tam kapanmanın ilk gününde Ardahanlıların kurallara riayet ettiği bildirildi.
Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte tam kapanmanın ilk gününde kurallara çoğunlukla uyulduğu belirtildi.
Ortak çabanın önemine işaret edilen açıklamada, "Ortak gayretle bu süreci aşacağız. 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde duyarlılık gösterip kurallara uyan Ardahanlı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Hepimizin gayretiyle bu günler çabuk geçecek." ifadeleri kullanıldı.
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