Ardahanlılar "tam kapanma"nın ilk gününde kurallara uydu - Son Dakika

Ortak çabanın önemine işaret edilen açıklamada, "Ortak gayretle bu süreci aşacağız. 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde duyarlılık gösterip kurallara uyan Ardahanlı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Hepimizin gayretiyle bu günler çabuk geçecek." ifadeleri kullanıldı.

Yeni kurulan iki bakanlığa atamalar yapıldı, bir genel müdür görevden alındı

Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek

Skandal olay! Yanlışlıkla bir yerine beş doz aşı yapılan kişi hastaneye kaldırıldı