Ardahanlılar televizyonu kapatıyor, demledikleri çay eşliğinde kitap okuyor - Son Dakika

Ardahanlılar televizyonu kapatıyor, demledikleri çay eşliğinde kitap okuyor

15.01.2021 11:13

Ardahan'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Ardahan Evde Kitap Okuyor" kampanyası kısa sürede ilgi görerek kent genelinde aileler arasında yayıldı.

Ardahan'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Ardahan Evde Kitap Okuyor" kampanyası kısa sürede ilgi görerek kent genelinde aileler arasında yayıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ailelerin evlerinde çocuklarıyla kitap okumalarını teşvik etmek amacıyla kampanya başlattı.

Kısa sürede büyük ilgi gören kampanya, merkeze bağlı köylerde de yoğun katılımla gerçekleşiyor.

Akşam 20.30'da televizyonlarını kapatan yöre halkı, demlenen çay eşliğinde çocuklarıyla yarım saat kitap okuyor.

Akşam 7'den 70'e herkes kitap okuyor

Kentte 7'den 70'e her kesimin ilgi gösterdiği kampanyaya, aileler, çocuklarıyla kitap okuma anlarını fotoğraflayıp İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ya da sosyal medya hesaplarından paylaşarak destek veriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, proje ile binlerce insana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Akşam herkesin televizyon ve iletişim araçlarını kapatarak eline kitap aldığını ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"Öğrenci ve veliler başta olmak üzere bizimle birlikte o saatte eline kitap alan okumaya başlıyor. Bu sadece öğrenci ve veli ile sınırlı kalmıyor. Şu an askeri personelden, polisten tutun, sağlıkçıya kadar her meslekten katılım var. Sayın Valimiz Hüseyin Öner de kampanyamıza dahil oldu. Yarım saat kitap okumanın ardından bize fotoğraf atıyorlar. Bu fotoğraf kareleri bizi çok mutlu ediyor."

"Aile bağlarını güçlendirmek adına kampanyayı önemsiyoruz"

Bulut, birkaç kişiyle başladıkları kampanyada binlere ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, kampanyaya il dışından da ilgi gösterildiğini dile getirdi.

Projenin sadece kitap okumayla sınırlı olmadığına işaret eden Bulut, "Bu proje ile amacımız hem kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak hem de aile bireylerini bir arada toplamak. Ailenin kaynaşması ve aile bağlarını güçlendirmek adına önemli görüyoruz. Bu süre zarfında ailelerin bir arada olup, okumaya birlikte başlamaları ve sanal ortamdan uzaklaşmalarını sağlıyoruz. Heyecan çok üst düzeyde, katılım yoğun." ifadelerini kullandı.

Ortageçit köyünde yaşayan 63 yaşındaki çiftçi Mahmut Aktaş ise kampanyaya ailesiyle destek verdiğini anlattı.

Yazın yoğun çalışmanın ardından kışın böyle bir proje ile kitap okuma alışkanlığını attırdığını aktaran Aktaş, "Kışın zaten evdeydik. Salgından dolayı da tamamen evde kaldık. Proje bu nedenle isabetli oldu. Çok verim aldık. Ailecek katılım sağlıyoruz. İyi de oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çocuklar, torunlar hep birlikteyiz. Bize böyle faydalı projeler lazım." dedi.

Aktaş'ın lise öğrencisi kızı Nazlıcan Aktaş da projenin devam etmesini istediğini belirterek, "Üniversiteye hazırlanan biri olarak projenin çok faydasını gördüm. Çalıştığım derslere önemli katkı oldu. Paragraf sorularını daha iyi anlamış oluyorum. Ailece bir araya gelmemiz daha da önemini attırıyor." ifadelerini kullandı.

Ardahanlılar televizyonu kapatıyor, demledikleri çay eşliğinde kitap okuyor
Ardahanlılar televizyonu kapatıyor, demledikleri çay eşliğinde kitap okuyor
Ardahanlılar televizyonu kapatıyor, demledikleri çay eşliğinde kitap okuyor
Ardahanlılar televizyonu kapatıyor, demledikleri çay eşliğinde kitap okuyor

Milli Eğitim Müdürlüğü, Ardahan, Milli, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ardahanlılar televizyonu kapatıyor, demledikleri çay eşliğinde kitap okuyor - Son Dakika


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