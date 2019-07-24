Son Dakika Haberleri: Ardan Aksade, Setur Genel Müdür Yardımcısı oldu
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Ardan Aksade, Setur Genel Müdür Yardımcısı oldu

1 saat önce

Setur'un Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ardan Aksade oldu.

Ardan Aksade, Setur Genel Müdür Yardımcısı oldu, System.String[]
Setur'un Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ardan Aksade oldu.
Setur açıklamasına göre, Setur'da, üst düzey bir görev değişikliği yaşandı. Ardan Aksade, 1 Temmuz 2019 itibarıyla, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.
Verilen bilgiye göre, iş yaşamına Deloitte İstanbul ofisinde Bağımsız Denetim Bölümü'nde başlayan Aksade, devamında Risk Danışmanlığı Bölümü'nde finansal ve reel sökterde çeşitli risk yönetimi danışmanlığı projelerinde görev aldı.
Aksade, enerji, bankacılık, sigortacılık, turizm, inşaat, gıda, hava taşımacılığı, otomotiv, tekstil ve dayanıklı tüketim de dahil olmak üzere birçok sektörde denetim ve danışmanlık projeleri yürüttü.

Koç Holding Denetim Grubu'na 2005'te katılan Aksade, Dayanıklı Tüketim Grubu bünyesinde bulunan şirketlerin yurt içi ve yurt dışında denetim çalışmalarında bulundu. 2007 yılında Tüpraş'ta Denetim Müdürü olarak göreve başlayan Aksade, risk yönetimi ve kurumsal uyum projelerini yürüterek çalışma alanını genişletti.
Aksade, 2017 yılında Tüpraş'ın iştiraki Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği'ne Genel Müdür Yardımcısı olarak katılarak, şirketin uluslararası piyasada genişleyen deniz taşımacılığı faaliyetlerine paralel olarak finansal süreçlere liderlik etti. Aksade, İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu.
İstanbul, Setur, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:30 Kaynak: AA
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