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Ardan Özmenoğlu, "Mimoza" heykelleri ile Trendyol Sanat'ta - Son Dakika

Ardan Özmenoğlu, "Mimoza" heykelleri ile Trendyol Sanat'ta

21.02.2022 13:35
Ardan Özmenoğlu, "Mimoza" heykelleri ile Trendyol Sanat'ta

Trendyol Sanat, sanatçı Ardan Özmenoğlu'nun "Mimoza" adlı limitli edisyon heykellerini, 24 Şubat itibarıyla GLOBART iş birliğiyle sanatseverlerle buluşturacak.

Trendyol Sanat, sanatçı Ardan Özmenoğlu'nun "Mimoza" adlı limitli edisyon heykellerini, 24 Şubat itibarıyla GLOBART iş birliğiyle sanatseverlerle buluşturacak.

Trendyol açıklamasına göre, 150'den fazla sanatçının bine yakın eserini sanatseverlerle buluşturan Trendyol Sanat, her ay iş birliği yaptığı farklı bir sanatçının eserini limitli veya açık edisyon olmak üzere kısa süreliğine satışa sunuyor. Trendyol Sanat'ta, bu ay GLOBART iş birliğiyle Ardan Özmenoğlu yer alacak.

Popüler kültüre ait ifade ve imgeleri kendi tarzıyla yorumlayan sanatçı Ardan Özmenoğlu tarafından sadece 50 adet üretilen Mimoza isimli eser, Trendyol Sanat üzerinden satışa çıkacak. Ardan Özmenoğlu'nun, "10,5 x 9 x 9" santimetre boyutlarındaki eseri sanatçı imzalı teslim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özmenoğlu, Trendyol Sanat'la sanatın ve sanat eserlerinin daha ulaşılabilir kılındığını ve bu yüzden iş birliğinde yer almaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Trendyol Sanat, zaman ve mekan sınırlarını kaldırıyor

Açıklamaya göre, Trendyol Sanat, zaman ve mekan sınırlarını kaldırarak çağdaş sanatı her an ve herkes için "ulaşılabilir" kılıyor.

Trendyol Sanat'ta resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik olmak üzere yüzlerce esere, Trendyol mobil uygulamasından ve "www.trendyol.com/sanat" internet adresinden ulaşılabiliyor.

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Ardan Özmenoğlu, 'Mimoza' heykelleri ile Trendyol Sanat'ta Ardan Özmenoğlu, "Mimoza" heykelleri ile Trendyol Sanat'ta

Trendyol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardan Özmenoğlu, 'Mimoza' heykelleri ile Trendyol Sanat'ta - Son Dakika


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