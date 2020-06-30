Ardanuç'ta 1532 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Ardanuç'ta 1532 kök Hint keneviri ele geçirildi
Artvin'in Ardanuç ilçesinde 1532 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Artvin'in Ardanuç ilçesinde 1532 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Ardanuç'un Bulanık, Güleş ve Geçitli köylerinde 1532 kök Hint keneviri tespit etti.
Operasyonla ele geçirilen Hint kenevirleri kontrollü olarak imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:17 Kaynak: AA
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