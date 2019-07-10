Son Dakika Haberleri: Ardanuç'ta Hint keneviri ele geçirildi
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Ardanuç'ta Hint keneviri ele geçirildi

23 dakika önce

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bin 130 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ardanuç'ta Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
Jandarma, Ardanuç, Artvin, Güncel
Artvin'in Ardanuç ilçesinde bin 130 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğünce yapılan ortak kontrollerde, Güleş köyünde kamu arazisinde ekili bin 130 kök Hint keneviri tespit edildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Artvin Jandarma Komutanlığının, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında arazilerin kontrolüne devam edeceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:56 Kaynak: AA
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