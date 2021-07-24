ARDEB "1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" 2021 Yılı 1. Dönem Proje Değerlendirme Süreci Toplantısı - Son Dakika

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yürütülmekte olan "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının 2021 Yılı 1. Dönem proje değerlendirme süreci ve sonuçlarını paylaşmak; "gelecek odaklı süreç iyileştirmeye" yönelik olarak, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Sayın Hasan MANDAL'ın katılımlarıyla, 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 18: 00'de çevrim içi toplantı düzenlenecektir.

http://YouTube. com/tubitak adresinden izlenebilecek olan toplantı kapsamında 1001 süreçlerine ilişkin görüş ve somut önerilerinizi 1001@tubitak. gov. tr adresine gönderebilirsiniz.