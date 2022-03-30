Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu heyelan nedeniyle kapandı - Son Dakika
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Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

30.03.2022 12:34

Rize'de Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Rize'de Ardeşen- Çamlıhemşin kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunun 1. kilometresinde yamaçlardan kopan toprak ve kaya parçaları yola düştü.

Heyelan sonucu ulaşıma kapanan yolun kenarında bulunan bir ahırın üzerine kaya düşmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Güvenlik güçlerince önlem alınan yolda Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Bölgede ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.

Geçen yıl meydana gelen heyelan nedeniyle bölgedeki iş yerlerinin boşaltılması sayesinde olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, bölgede inceleme yaptı.

Toprak kayması riskine karşı gerekli tedbirleri alan yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

YORUMLAR
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Rize'de heyelan; Ardeşen-Çamlıhemşin yolu kapandı Rize'de heyelan; Ardeşen-Çamlıhemşin yolu kapandı AYDER YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI AYDER YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu heyelan nedeniyle kapandı - Son Dakika


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