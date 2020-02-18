Ardeşen'de silah kaçakçısının evine baskın - Son Dakika

Ardeşen'de silah kaçakçısının evine baskın
7 saat önce
Rize'nin Ardeşen ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçısının evine operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:03 Kaynak: İHA
Rize'nin Ardeşen ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçısının evine operasyon düzenlendi.
Ardeşen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından M.A. (29) isimli kişinin evine bomba arama köpekleriyle yapılan arama sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet 9 mm fişek, 17 adet 20 kalibre av tüfeği fişeği, 8 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği ve 4 adet şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken M.A. ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - RİZE
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