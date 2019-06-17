Son Dakika Haberleri: Ardeşen Sokak Basketbolu Turnuvası dünyaya açılıyor
Son Dakika Spor Haber

Ardeşen Sokak Basketbolu Turnuvası dünyaya açılıyor

21 dakika önce

Ardeşen Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenecek olan Stretball Sokak Basketbolu Turnuvası, bu yıl çok sayıda farklı ülkeden sporcu ağırlayacak.

Ardeşen Sokak Basketbolu Turnuvası dünyaya açılıyor, System.String[]
Ardeşen Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenecek olan Stretball Sokak Basketbolu Turnuvası, bu yıl çok sayıda farklı ülkeden sporcu ağırlayacak.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Ardeşen Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Stretball Sokak Basketbolu Turnuvasının bu yıl 5-6-7 ve 8 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Turnuva'nın büyük ödülünün ise 16 Bin TL olacağı duyuruldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Turnuva koordinatörü Salih Navdar, bu yıl turnuvanın yelpazesini genişleterek "Çin, Kore, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Slovenya, Gürcistan, Rusya, Katar, Azerbaycan ve İran'dan sporcu katılımını sağlamayı amaçlıyoruz. İlgili ülkelerden sporcuların daveti için Belediye Başkanımız Avni Kahya, bizzat mesai harcıyor. Turnuvamız 4 gün sürecek. Final 3. gün yapılacak. 4. gün ise yurt içinden ve yurt dışından ilçemize gelecek olan sporcuları Fırtına Vadisi ve Kaçkarlar da yer alan yaylalarda ağırlayacağız. Sporculara 4 gün boyunca ücretsiz konaklama imkanı sunacağız" dedi.

Turnuva'da Yıldız Erkekler, Büyük Erkekler ve Bayanlar kategorilerinde bir yarış yaşanacağını belirten Navdar, Büyük ödülün ise 16 Bin TL olduğunu söyledi. - RİZE
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:06 Kaynak: İHA
Rize, Ardeşen
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İmamoğlu cebinden 20 lira çıkararak YSK'nın kararını sorguladı: Buna hiç kimse inanmaz Bomba iddia: Zerrin Özer'in dün akşam evlendiği Murat Akınca, 3 kadını dolandırdı Eski sevgilisine çıplak fotoğrafları ile şantaj yapan sanığa 3 yıl hapis Son Dakika! Mayıs'ta bütçe 12,1 milyar lira açık verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 15:27:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardeşen Sokak Basketbolu Turnuvası dünyaya açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]