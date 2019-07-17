Ardıç, Genel Başkan Atalay'ı ziyaret etti
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Türk-İş Zonguldak İl Temsilcisi Muhammet Ardıç, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:26 Kaynak: İHA
Türk-İş Zonguldak
İl Temsilcisi Muhammet Ardıç, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay
'ı ziyaret etti.
Türk-İl Zonguldak İl Temsilcisi ve Genel Maden
işçileri sendikası (GMİS) Kozlu
şube Başkanı Muhammet Ardıç, Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay'ı ziyaret etti. Türk-İş Genel Merkezinde 17 Temmuz 2019 tarihinde yapılan ziyarette, kamu da grev aşamasına gelinen Toplu İş Sözleşmeleri, çalışma hayatı ve sendikaların ortak sorunları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK
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