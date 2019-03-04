Ardıçlı Toplu Konut Projesinin Protokolü İmzalandı

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sorumlu insanlar olarak belediye başkanlarının, bakanların, milletvekillerinin dar ve orta gelirli ailelere yönelik projeler geliştirmeleri gerektiğini belirtti. Bakan Kurum, "İşte bugün bu ailelerimize yönelik projelerin bir yenisini daha hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımıza bağlı Toplu Konut İdaresi ile Konya Büyükşehir Belediyemiz arasında imzalanacak olan bu sosyal konut projesine ilişkin protokol ile birlikte artık Konya'mıza 1057 konutu daha kazandırmış oluyoruz. Çevreye ve doğal yapıya uyumlu sosyal donatı ve hizmet alanlarına sahip, teknik altyapısı tamamlanmış, nitelikli ve sağlıklı yaşam alanlarını içeren çok önemli bir proje bu. Bizim ecdadımız, medeniyetimiz bize cami merkezli, bahçe merkezli, şehirleşmeyi tarif ediyor" dedi.

KONYA'YA YENİ BİN KONUT MÜJDESİ

Bakan Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın daha fazla konut talebine atıfta bulunarak, "Sayın başkanımız dedi ki 1057 konut Konya'ya yetmez. Biz buradan şunun sözünü verelim: İlk etapta 1057 konutu yapalım, 2. etapta da 1000 konutun hazırlığına da arkadaşlarımız başlasın. Gittiğimiz her şehirde her ilçede bu projeleri açıklıyoruz. Toplu konut projemiz, 150 bin metrekare konut alanı, 20 bin metrekare ticari alan, 27 bin 500 metrekare de eğitim alanına sahip. İçinde 86 bin metrekare. Neredeyse küçük bir ilde yaptığımız Millet Bahçesi kadar bir park alanını, 82 bin 500 metrekare de pazar alanı içeren bir proje. İlk etapta 3 bin 200 vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak proje" ifadelerini kullandı.

SOSYAL KONUT ALANI NEREDEYSE BİR İLÇE KADAR

Projenin önemine değinen Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Hepsi zemin artı 5 kat, değişik tiplerde bitişik ve ayrık bahçeli, bahçesiz. Fakat belli bir yüksekliğe çıkmayan, bütün sosyal donatıları bulunan, içerisinde ticaret alanı olan, camisi olan, eğitim, sağlık birimleri olan, yani kelimenin özeti ile yaşanabilir bir bölge oluşturuluyor. Hemen hemen bir ilçe büyüklüğünde" ifadelerini kullandı.

Sosyal konut projesinin hayırlı olmasını dileyen AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir şu ifadeleri kullandı: "Biz çadır kültüründen geldik. Çadırın yanına bir çadır daha ilave ederek geldik. Toprak malzemeyi, kerpici, Horasan harcını kullanarak geldik Anadolu'ya. Geldiğimizde ev mimarisinde 2 tarzla daha tanıştık. Taş ve ahşap. Harikulade işler çıkarttık. Bugün beton işimizi daha da kolaylaştırıyor ve sonra istediğimiz şekli verebiliyoruz. Binlerce konut açığı var. Kaçmaktan kovalamaya fırsat bulamadık ama bundan sonra Cumhuriyet mimarisi tipi olarak birtakım yeni mimarı arayışlarını destekleyelim."

KONUTLARIN BİR KISMINA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇALIŞANLARI BAŞVURACAK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK belediyecilik anlayışının sadece vaat etmediğini, yapabileceklerini ifade ettiğini, sözlerini de en kısa sürede gerçekleştirdiğini vurguladı. Başkan Altay, "Biz de bunun bu kadar kısa sürede gerçekleşmesinden dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Şu anda inşaatı yapılacak alan Sayın Bakanımızın desteğiyle bu alan Toplu Konut İdaresi'ne tahsis edilmiş oldu. Alanımız İstanbul Yolu'na, yeni yapacağımız metro hattına 2 kilometre mesafede. Beyhekim Hastanesi'ne 2 kilometre mesafede. Özellikle Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçi sayımız hızla artıyor. Onların günlük işe gidiş gelişleri ile ilgili şehirde bir trafik yoğunluğu var. Onun için bu konutların bir kısmı da ihracatımıza destek olan, üretime destek olan ve en az 3 yıl OSB'de çalışan vatandaşlarımızın başvuracağı bir imkan oluşturuyoruz. Böylece Konya'nın üreten gücüne de ciddi bir katkı oluşturacak projenin bir an önce hayata geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Hemen sosyal hayatın yanı başında, ulaşım problemi olmayan, sadece çalışanlarımız için değil; aileler için de iyi bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediğimiz, ortaya koyduğumuz güzel bir alan. Hayırlı olsun" diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, yıllardır çözüm aranan bu konu ile ilgili atılan adımların mutluluk verici olduğunu kaydederek, "Yıllardır konuştuğumuz, özellikle sanayi bölgelerindeki çalışanlarımızın konaklayacağı mekanların kazandırılması meselesinin çözümü bugüne kısmetmiş. Ben öncelikle projelerin hayata geçirilmesinde fikir sahibi olan, mimarı olan Sayın Bakanımız ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır, 1057 dairelik Ardıçlı Toplu Konut projesinin protokolünü imzaladılar.

Sanayi çalışanlarına ve dar gelirli ailelere yönelik yapılacak 2+1 ve 3+1 konutlar için başvuru tarihi ve başvuru şartları daha sonra açıklanacak.