Ardıl Barajı'nın işletmeciliği Araban Belediyesine devredildi - Son Dakika

Ardıl Barajı'nın işletmeciliği Araban Belediyesine devredildi
25.02.2021 08:51
Gaziantep Valiliği ile Araban Belediyesi arasında protokol imzalanarak Ardıl Barajı'nın işletmeciliği Araban Belediyesine devredildi.
Gaziantep Valiliği ile Araban Belediyesi arasında protokol imzalanarak Ardıl Barajı'nın işletmeciliği Araban Belediyesine devredildi.
Yaklaşık bir yıldan beri Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YUKUP) tarafından işletmeciliği yapılan Ardıl Barajı'nda yeni dönem başladı.
Gaziantep Vali Yardımcısı Alper Çiftçi ile Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru tarafından imzalanan protokol gereğince Ardıl Barajı'nın işletmeciliği Araban Belediyesine devredildi.
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