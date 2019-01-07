Son Dakika Haberleri: Ardıl Barajı Taştı

Ardıl Barajı Taştı

51 dakika önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde, iki aydır aralıklarla devam eden sağanak, Ardıl Barajı'nı taşırdı.

Ardıl Barajı Taştı, System.String[]
Gaziantep'in Araban ilçesinde, iki
aydır aralıklarla devam eden sağanak, Ardıl Barajı'nı taşırdı.

Yeni yapılan ve iki yıl önce su tutumuna başlanan barajda, DSİ 20. Bölge
Müdürlüğü görevlileri, baraj gövdesinin altında bulunan tahliye
kanalından fazla suyu boşaltma işlemi yapıyor.

Öte yandan baraj gövdesi
üzerindeki tahliye kanallarından da su taşmaya başladı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet
Doğan, gazetecilerle gittiği barajda yaptığı
açıklamada, "Bu seneki sağanaklar Ardıl Barajı'nı doldurdu.
Allah'ın izniyle bu sene çiftçilerimiz, Ardıl Barajı ile kuru tarımdan
sulu tarıma geçecek." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:36 Kaynak: AA

Gaziantep, Araban, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bando Ekibinin İdam Protestosu, Ülkeyi Karıştırdı İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları Şubat Ayı Sonuna Kadar Ücretsiz Olacak

Son Dakika! Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik, 4 Mürettebatı Kurtardı Eltiler, Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 11:27:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardıl Barajı Taştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]