Ardıl Barajı Taştı

Gaziantep
'in Araban
ilçesinde, iki
aydır aralıklarla devam eden sağanak, Ardıl Barajı'nı taşırdı.
Yeni yapılan ve iki yıl önce su tutumuna başlanan barajda, DSİ 20. Bölge
Müdürlüğü görevlileri, baraj gövdesinin altında bulunan tahliye
kanalından fazla suyu boşaltma işlemi yapıyor.
Öte yandan baraj gövdesi
üzerindeki tahliye kanallarından da su taşmaya başladı.
Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet
Doğan, gazetecilerle gittiği barajda yaptığı
açıklamada, "Bu seneki sağanaklar Ardıl Barajı'nı doldurdu.
Allah'ın izniyle bu sene çiftçilerimiz, Ardıl Barajı ile kuru tarımdan
sulu tarıma geçecek." dedi.