Ardında mektup bırakarak intihar etmek istedi - Son Dakika

Ardında mektup bırakarak intihar etmek istedi

08.03.2021 22:37

Ardında mektup bırakarak intihar etmek istedi Mermer ile defalarca kafasına vuran alkollü gencin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti Ekiplerce sakinleştirilen şahıs hastaneye kaldırıldı Sakarya'nın Karasu ilçesinde Cankurtaran Amirliği yakınlarında bir kişi, intihar girişiminde bulundu.

Ardında mektup bırakarak intihar etmek istedi

Mermer ile defalarca kafasına vuran alkollü gencin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti

Ekiplerce sakinleştirilen şahıs hastaneye kaldırıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde Cankurtaran Amirliği yakınlarında bir kişi, intihar girişiminde bulundu. Alkollü olduğu öğrenilen gencin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Cankurtaran Amirliği yakınlarında Karasu sahilinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu öğrenilen Ö.K. isimli erkek şahıs, sahilde intihar girişiminde bulundu. Sahile denize atlayarak hayatına son vermek isteyen şahsa çevredeki vatandaşlar engel oldu. Olayın ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ayakta durmakta güçlük çeken şahıs, ambulansa sedye ile taşındı. İntihar girişiminde bulunan şahıs, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

İntihar eden şahsın kendisine mektup yazdırdığını ifade eden Selim Berk, "Annesi, babası bunu çok zorlamış. Kumar borçları varmış. 8 - 9 yaşlarındaki çocuklarını trafik kazasında kaybetmiş. Mermerle çokça kafasına vurmuş. Silahı da ilerideymiş, kafasına sıkacakmış. Denize atacaktı kendisini, bir daha da silahını almaya gidecekti. Sonra da polisler geldi" diye konuştu.

Ardında mektup bırakarak intihar etmek istedi
Ardında mektup bırakarak intihar etmek istedi
Ardında mektup bırakarak intihar etmek istedi
Ardında mektup bırakarak intihar etmek istedi
Ardında mektup bırakarak intihar etmek istedi
Ardında mektup bırakarak intihar etmek istedi

Sakarya, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ardında mektup bırakarak intihar etmek istedi - Son Dakika


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