Son Dakika Haberleri: Ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski askerlere hapis istemi
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Ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski askerlere hapis istemi

37 dakika önce

Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları iddia edilen eski astsubay 3 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski askerlere hapis istemi, System.String[]

Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları iddia edilen eski astsubay 3 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen şüpheliler tutuksuz eski astsubaylar Ö.D.U, A.S. ve B.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelilerin FETÖ/PDY'nin mahrem asker yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütün mahrem imamları tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem asker yapılanması içerisinde asker abisi/imamlarının sorumlu olduğu kişilerden olması, bu kapsamda şüphelilerin kontörlü sabit hatlardan aranmak suretiyle örgütün benimsediği tedbir ve gizliliğe uyması, bu amaçla gizliliği sağlamak için ankesörlü telefonla iletişim şeklini tercih etmeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde şüphelilerin üzerilerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar Ö.D.U, A.S. ve B.G. ise suçlamaları kabul etmedi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:30 Kaynak: AA
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