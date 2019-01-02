Son Dakika Haberleri: Ardışık Aranan Fetö Şüphelisi Eski Öğrencilere Hapis İstemi

Ardışık Aranan Fetö Şüphelisi Eski Öğrencilere Hapis İstemi

1 saat önce

Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları iddia edilen edilen eski askeri lise ve polis koleji öğrencisi 6 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası...

Ardışık Aranan Fetö Şüphelisi Eski Öğrencilere Hapis İstemi, System.String[]
Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları iddia edilen edilen eski askeri lise ve polis koleji öğrencisi 6 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz şüpheliler A.K, H.B, M.T.D, R.S, R.A.Y. ve V.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheliler için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen sanık R.S, Kara Harp Okulunda öğrenim görürken kendisinden "Selim" kod adlı örgüt mensubunun sorumlu olduğunu söyledi.

Bu kişinin kendisine "Yasir" kod adını kullanması talimatı verdiğini belirten R.S, "Selim isimli şahıs bizi okuldayken ankesörlü hatlardan arardı. Başka türlü iletişime geçmedik. Selim bizden sohbet toplantılarına gelmemizi ve kitap okumamızı isterdi. Ben gizli haberleşmede kullanılan ByLock, Eagle, Kakao Talk gibi programları kullanmadım." dedi.

İddianamede, şüphelilerin örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulundukları ve örgüt tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu belirtilerek, sanıkların askeri ve polis okullarına örgüt bilinciyle sızdırıldıkları aktarıldı.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:02 Kaynak: AA

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