'Ardışık' SALT Galata'da kapılarını açtı - Son Dakika

'Ardışık' SALT Galata'da kapılarını açtı

20.01.2021 13:16

'Ardışık' SALT Galata'da kapılarını açtı SALT'ın 2021 yılı programı olan 'Ardışık' beş sunum olarak düzenlenecek.

'Ardışık' SALT Galata'da kapılarını açtı

İSTANBUL - SALT'ın 2021 yılı programı olan 'Ardışık' beş sunum olarak düzenlenecek. "Ardışık" programının ilk ayağı Barış Doğrusöz'ün 'Güç Odağı' isimli sergisiyle SALT Galata'da ziyaretçilerini bekliyor.

SALT'ın Ocak 2021'den Ocak 2022'ye kadar devam edecek programı 'Ardışık' Barış Doğrusöz, Deniz Gül, Volkan Aslan, Aykan Safoğlu, Fatma Belkıs - Onur Gökmen'in art arda Salt Galata'da yer alacak bağımsız sunumlarından oluşuyor. 'Ardışık' programı ilk olarak 19 Ocak'ta, Barış Doğrusöz'ün 2017 yılından bu yana üzerinde çalıştığı 'Güç Odağı' isimli video üçlemesinin mekansal sunumuyla başladı. SALT Araştırma ve Programlar ekibinden Amira Akbıyıkoğlu ve Farah Aksoy'un 6 sanatçı ile birlikte hazırladığı 'Ardışık'ta sırasıyla tarih yazımı, dil, kamusallık, simgesel sermaye ve modernleşme başlıkları altında 'sembolik iktidar' konusu yorumlanıyor.

'Ardışık' sergi projesinin hazırlık dönemiyle ilgili bilgi veren Amira Akbıyıkoğlu, "Ardışık, 2019 yılından beri SALT'ta Araştırma ve Programlar ekibinden Farah Aksoy ile beraber düzenlediğimiz, aralıklarla sanatçılara yaptığımız stüdyo ziyaretleri ve onlarla yürüttüğümüz açık uçlu bir diyaloğun sonucunda bir sunum dizesine dönüştü. 2019'dan beri 6 sanatçıyla düzenli olarak görüşüyorduk. Pandemi dönemi sonrasında sanatçılarla kurumlar arasında yürütülen sağlıklı ve eşitlikçi bir diyaloğun çok önemli olduğunun bilincine vardık. Bunun sonucunda da, aslında böyle bir program oluşturma hedefiyle yola çıkmamış olsak da, zaman içerisinde 2021'de, toplamda 2 senelik sohbetler sonucunda bir seneye yayılan SALT Galata'daki 'Ardışık' programı ortaya çıktı. 'Ardışık' 5 tane farklı sunumdan oluşuyor. Sırasıyla Barış Doğrusöz, Deniz Gül, Volkan Aslan, Aykan Safoğlu ve Fatma Belkıs-Onur Gökmen ikilisiyle 2022 Ocak ayında son bulacak" ifadelerini kullandı.

SALT Galata'da 'Ardışık' programının ilk ayağı olan 'Güç Odağı' isimli üçlemenin sanatçısı Barış Doğrusöz ise projeye 2016 yılında başladığını belirterek, "5 senedir Beyrut'ta yaşamaktayım. Ortadoğu'nun jeopolitik ortamından gündelik hayatta birçok haberle karşılaşıyoruz. Kent, arkeolojiyle ilgili birçok çapraz okuma yapmak mümkün. Bu haberler doğrultusunda bir araştırma konusu ortaya çıktı. 'Güç Odağı' Deyrizor şehrinde yer alan Dura-Europos'un ekonomik ve siyasi tarihiyle kültürünü inceliyor." Dura" kale demek. 2017'de başlayan Suriye'deki savaşın merkezlerinden biri Deyrizor. Bu antik kenti araştırırken günümüz kent mimarisi, kentin gelişimi, kentin yapısını okumak adına bir çok paralellikler gördüm. Bundan yola çıkarak bir üçleme projesine girdim. Projede bir kentin harabeye dönüşmesinden bugüne ve farklı zaman dilimlerini düşünerek melez bir çalışma yaparak bu sonuca geldim. 'Güç Odağı' çok katmanlı, çoklu anlatımlı, farklı zaman dilimlerini ele alarak birleştiren çoklu ekranlı bir projedir" dedi.

Kolektif hafızayı tanımlayan verileri yeniden kurgulayıp yorumlayan; tarih anlatısını şekillendiren mekan, zaman ve sistemleri irdeleyen Doğrusöz'ün Güç Odağı video üçlemesi, 28 Mart'a kadar SALT Galata'nın -1 katında görülebilir.

(MRT-ACÖ-E)

'Ardışık' SALT Galata'da kapılarını açtı
'Ardışık' SALT Galata'da kapılarını açtı
'Ardışık' SALT Galata'da kapılarını açtı
'Ardışık' SALT Galata'da kapılarını açtı

Volkan Aslan, Salt Galata, Deniz Gül, Ocak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Ardışık' SALT Galata'da kapılarını açtı - Son Dakika


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