ARED: Dev sektör teşvik kapsamı dışında kaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ARED: Dev sektör teşvik kapsamı dışında kaldı - Son Dakika Ekonomi

ARED: Dev sektör teşvik kapsamı dışında kaldı

6 saat önce

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), toplam 125 bin kişiye iş olanağı sunan açıkhava reklamcılığı ve endüstriyel reklam sektörünün, mücbir sebep kapsamı dışında kaldığına dikkat çekti.

ARED: Dev sektör teşvik kapsamı dışında kaldı, System.String[]

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), toplam 125 bin kişiye iş olanağı sunan açıkhava reklamcılığı ve endüstriyel reklam sektörünün, mücbir sebep kapsamı dışında kaldığına dikkat çekti.

ARED'den yapılan açıklamada, "Uzaktan çalışma imkanı olmayan sektör, mücbir sebep kapsamı dışında bırakıldığı için teşviklerden faydalanamıyor" denildi.

ARED'den yapılan açıklamaya göre, ARED, teşviklerden yararlanmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 30 büyük şehirdeki ticaret ve sanayi odalarıyla birlikte çeşitli sektör konfederasyonlarına da başvurdu.

ARED Başkanı Ahmet Özdemirel, 10 binden fazla işletmenin tehlikeye girdiğine  dikkat çekerek, "Birçok işletmenin faaliyetlerini geçici olarak sonlandırması ve etkinliklerin iptali, siparişlerin kesilmesi ve devam eden projelerin askıya alınmasına neden oldu. Sektörümüzdeki birçok işletme küçük ölçekli olup bu koşullar altında mevcudiyetleri tehlikeye girdi. Hizmet verdiğimiz hemen hemen her sektör mücbir sebep kapsamında kabul edilerek desteklenirken sektörümüz kapsam dışında kaldı" dedi ve ekledi:

"İşyerlerimizin su, elektrik, doğalgaz gibi giderlerine ait ödemelerinin süreç bitene kadar ertelenmesini bekliyor.

"Ayrıca vergiler ve SGK primleri gibi kamuya yapılan ödemelerde indirime gidilmesi ve süreç bitene kadar ertelenmesi hepimizin faydasına olacaktır.

"Zorunlu izin dönemlerinde SGK ödemelerinin alınmaması, maddi destek sağlanması, kısa çalışma ödeneğine ilişkin gün ve prim şartlarının bir defaya mahsus olmak üzere tamamen kaldırılması da taleplerimiz arasında. Küçük ve orta ölçekli firmaların kredi ödemelerinin temerrüde düşmeden yapılandırılması, KGF ve KOSGEB kredilerine ulaşımın kolaylaştırılması bizi biraz olsun rahatlatacaktır."


Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Reklamcılar Derneği, Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 04:28 Kaynak: DHA

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