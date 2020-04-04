ARED, Koronavirüs Ventilasyon Siperi üretimine başladı - Son Dakika

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında sağlık çalışanlarını operasyon sırasında virüsten koruyacak "Koronavirüs Ventilasyon Siperi" üretimine başladıklarını duyurdu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınında sağlık çalışanlarının en büyük riski entübasyon yani solunum cihazına bağlama işlemlerinde yaşadığı belirtilerek, işlemler sırasında sağlık çalışanlarının korunması için bu siperlerin kullanıldığı kaydedildi.

Bu siper sayesinde sağlık personelinin, hastaya bir kutunun arkasından özel eldivenlerle müdahale edebildiği aktarılan açıklamada, üretilen Koronavirüs Ventilasyon Siperleri'nin Türkiye'nin dört bir yanındaki ilgili hastanelere bağışlanmaya başlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ARED Başkanı Ahmet Özdemirel, "Virüsten koruyacak Koronavirüs Ventilasyon Siperi üretimlerini, tedarikçi ve üretici üyelerimizin destekleriyle başlatarak, Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle, Türkiye'nin dört bir yanındaki sağlık çalışanlarından birebir toplanmış olan talepler dahilinde üretmeye ve sevk etmeye başladık." dedi.

Açıklamada kritik öneme sahip 5 hastaneye bu siperlerin teslim edildiği ve 70 hastaneye daha siperlerin bağışlanacağı bildirildi.

Öte yandan yeni taleplerle üretimin devam edeceği de belirtildi.