Araştırma: En sık söylenen yalan 'ben asla yalan söylemem' oldu

Areda Survey'in bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği "En sık söylenen yalanlar" araştırması sonuçlarına göre Türk halkının en çok başvurduğu beyaz yalan yüzde 21,1 ile "Ben asla yalan söylemem" oldu.

ARAŞTIRMAYA GÖRE EN ÇOK SÖYLENEN YALANLAR

Araştırmada "En sık başvurduğunuz beyaz yalan hangisi?" sorusuna katılımcıların cevapları şu şekilde oldu:

"Yüzde 21,1 ben asla yalan söylemem,

"Yüzde 16,5 telefonum sessizdeydi,

"Yüzde 12,7 kullanım şartlarını okudum, kabul ediyorum,

"Yüzde 10,3 söyle kızmayacağım,

"Yüzde 9,1 telefonu değiştirdim, numaran kayıtlı değil,

"Yüzde 6,0 iyi derecede İngilizce biliyorum,

"Yüzde 4,5 üzerimde nakit yok,

"Yüzde 4,0 önemli olan ruh güzelliği,

"Yüzde 2,6 önemli olan kazanmak değil yarışmaktı,

"Yüzde 2,6 yok ya ben de yeni gelmiştim zaten,

"Yüzde 10,6 diğer olarak belirlendi."

METODOLOJİ

Areda Survey tarafından 20 – 25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen yalan araştırmasına bin 100 kişi katıldı. Araştırma kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile "Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli" kullanılarak gerçekleştirildi.