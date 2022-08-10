Araştırma: Arkadaşlara güven giderek azalıyor - Son Dakika
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Araştırma: Arkadaşlara güven giderek azalıyor

10.08.2022 13:51
Araştırma: Arkadaşlara güven giderek azalıyor

Areda Survey'in sosyometre araştırmasının sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 51,8'i arkadaşlarına güveniyor.

Areda Survey'in sosyometre araştırmasının sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 51,8'i arkadaşlarına güveniyor. Ancak geçen yıla bakıldığında bu güvenin yüzde 12,7 azaldığı görüldü.

Areda Survey Türk halkının arkadaşlarına güven duygusunu araştırdı. Araştırma bulgularına göre Türkiye genelinde arkadaşlarına güven duyanların oranı 51,8 iken, bu oran geçen yıl Ağustos ayında yapılan araştırmada yüzde 64,5 olarak görülmüştü.

Araştırmada katılımcılara "Arkadaşlarınıza güven bakımından aşağıdakilerden hangisine katılırsınız?" diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 51,8'i her konuda güvenirim, yüzde 15,0'i ne güvenirim ne güvenmem, yüzde 33,2'si güvenmem yanıtını verdi. Aynı soru 2021 yılında sorulduğunda katılımcıların yüzde 64,5'i her konuda güvenirim, yüzde 20,4'ü ne güvenirim ne güvenmem, yüzde 26,0'sı güvenmem cevabını vermişti.

ERKEKLER KADINLARA ORANLA ARKADAŞLARINA DAHA FAZLA GÜVENİYOR

Araştırma bulgularına göre erkeklerin arkadaşlarına kadınlara oranla daha fazla güvendiği sonucuna varıldı. Erkeklerde arkadaşlarıma güvenirim diyenlerin oranı yüzde 48,2, ne güvenirim ne güvenmem diyenlerin oranı yüzde 18,1, güvenmem diyenlerin oranı ise 33,7. Araştırmaya katılan ve arkadaşlarıma güvenirim diyen kadınların oranı yüzde 35,8, ne güvenirim ne güvenmem yüzde 21,7, güvenmem ise yüzde 42,5.

METODOLOJİ

Türkiye genelinde 2 bin kişinin katıldığı ve 26-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile "Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli" kullanılarak gerçekleştirildi.


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Kaynak: DHA

Araştırma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırma: Arkadaşlara güven giderek azalıyor - Son Dakika

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