"Arefe çorbası" geleneği asırlardır sürdürülüyor
1 saat önce
Kastamonu'da bulunan Şeyh Ahmet Türbesi'nde 800 yıldır arefe günlerinde ziyaretçilere çorba ikram ediliyor.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:48 Kaynak: AA
'da bulunan Şeyh Ahmet Türbesi'nde 800 yıldır arefe günlerinde ziyaretçilere çorba ikram ediliyor.
Merkeze bağlı Gölköy
'deki Tekkeşin sülalesine mensup 15 aile, Ramazan ve Kurban Bayramı
öncesinde arefe günleri sırayla çevre köylerden ve illerden gelenlere Şeyh Ahmet Türbesi'nin yanındaki misafirhanede çorba dağıtıyor. Yıllardır ellerinde tencere ve kaplarla gelen binlerce kişi, bu çorbadan alıp evlerine götürüyor.
Aydos Ormanı'nda yangın
Melen Çayı'nda korku dolu anlar! Kaya parçası durdurdu
Bakan Albayrak: AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz
43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit!