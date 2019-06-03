Son Dakika Haberleri: "Arefe çorbası" geleneği asırlardır sürdürülüyor
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"Arefe çorbası" geleneği asırlardır sürdürülüyor

1 saat önce

Kastamonu'da bulunan Şeyh Ahmet Türbesi'nde 800 yıldır arefe günlerinde ziyaretçilere çorba ikram ediliyor.

Kastamonu'da bulunan Şeyh Ahmet Türbesi'nde 800 yıldır arefe günlerinde ziyaretçilere çorba ikram ediliyor.
Merkeze bağlı Gölköy'deki Tekkeşin sülalesine mensup 15 aile, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde arefe günleri sırayla çevre köylerden ve illerden gelenlere Şeyh Ahmet Türbesi'nin yanındaki misafirhanede çorba dağıtıyor. Yıllardır ellerinde tencere ve kaplarla gelen binlerce kişi, bu çorbadan alıp evlerine götürüyor.
Arefe çorbası geleneği asırlardır sürdürülüyor
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:48 Kaynak: AA
Kurban Bayramı, Gölköy, Kastamonu, Güncel
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