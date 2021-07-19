Arefe günü şehir mezarlığında Kur'an-ı kerim ziyafeti - Son Dakika

Düzce Belediyesi, Kurban Bayramı arefe gününde şehir mezarlığında mevlid okuttu. Mevlide Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de katılarak ahirete intikal etmişlere dua okudu.

Düzce Belediyesinin geleneksel hale getirdiği mezarlık mevlidinde Diyanet görevlileri Yasin ve Kur'an-ı Kerim okudu. Arefe günü öğle namazının ardından başlayan programa mezarlık ziyareti yapan vatandaşlar da katılım sağladı. Şehir mezarlığını ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mezarlık mevlidinin geleneksel hale getirildiğini kaydederek "Başta şehir mezarlığımız olmak üzere tüm mezarlıklarımızı temizliyoruz. Hem yaşayanlara hem de kaybettiklerimize saygımızı onları nezih ortam sunarak göstermek istiyoruz. Her bayram öncesinde de Şehir Mezarlığımızda Kur'an-ı Kerim okutuyoruz. Bu programı daha da geliştireceğiz" ifadelerinde bulundu.

Kutbu'l Aktab Halil Fevzi Hazretleri Türbesi yanında başlayan mevlid sırasında türbe de ziyaretçi akınına uğradı. Belediyenin düzenlediği mevlid programı ile vatandaşlar, hem okunan Kur'an-ı Kerim tilavezini hem de Mevlidi dinlerken bir taraftan da yakınlarının mezarı başında dua etti. - DÜZCE