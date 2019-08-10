Arefe günü yoğunluğu
1 saat önce
Muş'ta Kurban Bayramı dolayısıyla alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.
Muş Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:58 Kaynak: AA
'ta Kurban Bayramı
dolayısıyla alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.
Muş Belediyesi'nce oto parkı alanında kurulan bayram pazarında alışveriş yapan vatandaşlar, esnafın da yüzünü güldürdü.
Esnaf Bahri Güngörmez, yoğunluğun esnafa mutlu ettiğini belirterek, vatandaşın bayram öncesi temel ihtiyacını karşıladığını söyledi.
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