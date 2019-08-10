Son Dakika Haberleri: Arefe günü yoğunluğu
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Arefe günü yoğunluğu

1 saat önce

Muş'ta Kurban Bayramı dolayısıyla alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Muş'ta Kurban Bayramı dolayısıyla alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.
Muş Belediyesi'nce oto parkı alanında kurulan bayram pazarında alışveriş yapan vatandaşlar, esnafın da yüzünü güldürdü.
Esnaf Bahri Güngörmez, yoğunluğun esnafa mutlu ettiğini belirterek, vatandaşın bayram öncesi temel ihtiyacını karşıladığını söyledi.
Kurban Bayramı, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:58 Kaynak: AA
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