Arefe gününde şehitlikte duygulandıran anlar - Son Dakika
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Arefe gününde şehitlikte duygulandıran anlar

08.07.2022 19:59

Arefe gününde şehitlikte duygulandıran anlarSAMSUN Samsun'da Kurban Bayramı arefe günü şehitliklerde duygusal anlar yaşandı.

Arefe gününde şehitlikte duygulandıran anlar

SAMSUN Samsun'da Kurban Bayramı arefe günü şehitliklerde duygusal anlar yaşandı.

Arefe günü dolayısıyla şehitlikler ve mezarlıklar vatandaşların akınına uğradı. Yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Kıranköy Şehitliği'nde oğlu Şehit Piyade Er Umut Bulut'un kabrini ziyaret eden anne Gülbahar Çayıroğlu, "Oğlum Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 yıl önce yapılan hain saldırıda şehit oldu. Kızımı da kanser hastalığından kaybettim. Her yıl arefe günü oğlumun mezarına geliyorum. Geliyorum ama taşları öpüp, koklayıp geri dönüyorum. Kimse benimle konuşmuyor. Kapıyı açan yok. Oğlum sarılmıyor. Oğlum bayramlarda ablalarından, herkesten önce gelir elimi öperdi. Çok buruğum, kalbim çok kırık. Tüm şehit ailelerimizin başı sağ olsun" dedi. Şehit mezarlıklarının yanı sıra ülke genelinde olduğu gibi Samsun'daki mezarlıklar da arefe günü ziyaretçilerle doldu taştı. Mezarlıkların bulunduğu yollarda yoğunluktan trafik kitlenirken, ziyaretçiler yakınlarının mezarı başında dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Arefe günü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arefe gününde şehitlikte duygulandıran anlar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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