Arel Öğrencileri "Fırsat Eşitliği" konusunu sorguladılar

Bir IB okulu olan AREL Koleji'nde, öğrencilerin işbirliği içerisinde alanlar üstü sorgulama sürecine girmeleri, dünyada yaşanan sorunları tespit edip araştırmaları ve bu konulara çözüm bulmaları amacıyla gerçekleştirilen PYP Sergi Ünitesi Sunumlarında öğrenciler bu yıl "Dünya nüfusu arttıkça kaynakları adil bir şekilde paylaşma, fırsat eşitliğini sağlama ve barışı koruma sorumluluğumuz da artmaktadır" ana fikrinden yola çıkarak "Fırsat Eşitliği" konusunu gruplar halinde araştırdılar. Öğrencilerin konu ile ilgili irtibata geçtikleri "Sende Gel Derneği" Başkanı İbrahim BETİL okulda yaptığı sunumla ayrıca bir farkındalık yarattı.Araştırma grupları AREL Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bakırköy Mimarlar Odası, İstanbul Kitapları Sesli Kütüphanesi gibi önemli makamlarda önemli kişilerle röportaj ve görüşmeler yaptılar.

On iki ana başlıkta ilgi grubu halinde aylar süren araştırmalarını tamamlayan öğrenciler, akademik araştırma sonuçlarını ve elde ettikleri bulguları görsel ve sözlü sunumların yanı sıra drama, müzik ve dans gösterileri ile de hazırladıkları bir programla konferans salonunda izleyenlerle paylaştılar. Fırsat eşitliğinin sosyal ve çevresel etkilerini ve bunların yarattığı sonuçları sorgulayarak gözler önüne seren öğrenciler ayrıca bir dünya vatandaşı olarak hangi sorumluluklara sahip oldukları konusunda da toplumu bilgilendirdiler.

AREL öğrencileri daha önceki yıllarda da Çevre Kirliliği, Erozyon, Sular, Eğitim, Bulaşıcı Hastalıklar, Enerji, Kanser, Geri Dönüşüm, Tüketim Çılgınlığı, Çocuk Hakları, Göç gibi konularda da yaptıkları sunumlarla kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı.