Arel üniversitesi büyükçekmece: 86-65

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Önder Yılmaz (xx), Dağder Dağlı (xx), Egemen Ercan (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 19, Triche (xxx) 17, Metecan (xxx) 9, Nusret (xx) 7, Morgan (xxx) 13, Yunus (x) 2, Arca (x) 2, Onuralp (xxx) 12, Adem Bona (x), Dusan (x) 1, Görkem (x) 4, Alp (x)

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE: Eldridge (x) 6, Kaan (xx) 7, Saffold (xx) 6, Andrews (xxx) 19, Upshaw (xxx) 10, Kumpys (x), Deniz (xx) 6,Yiğitcan (x), Arda (x) 1, Cengizhan (x) 5, Mert (xx) 5

1'İNCİ PERİYOT: 32-15

İLK YARI: 51-26

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-44

PINAR Karşıyaka'nın basketbolda yeni sezon öncesi geleneksel olarak düzenlediği hazırlık turnuvası Pınar Protein Cup'ta şampiyon, son maçta Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 86-65 mağlup eden ev sahibi Karşıyaka oldu. Turnuvada ilk gün Bosna Hersek temsilcisi BC Igokea'yı mağlup eden Karşıyaka, Büyükçekmece'yi de rahat geçerken Taylor 19, Triche 17 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı süren Crocker, ayağında ağrı bulunan Semih Erden ve takıma hafta başında katılacak M'Baye forma giymedi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya Taylor, Morgan, Nusret ve Triche'in etkiyi oyunuyla önde başlayan Karşıyaka, kısa sürede 20-5'le farkı 15 sayıya çıkardı. İlk periyot 32-15 sonuçlandı. İkinci periyotta üstünlüğünü koruyan yeşil-kırmızılılar, farkı 26 sayıya kadar taşıdı. Soyunma odasına 51-26 ev sahibi ekip üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyot 65-44 geçildi. Son periyotta da rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Karşıyaka, salondan 86-65 galip ayrıldı. Pınar Cup sonrası takımlara katılımları için şilt verildi.

- İzmir