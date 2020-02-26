Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 99-65 - Son Dakika
Son Dakika Spor Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 99-65 - Son Dakika Spor

Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 99-65

6 saat önce

SALON: TEKSÜT Kara Ali AcarHAKEMLER: Erşan Kartal, Halil Baldemir, Özge ŞentürkTEKSÜT BANDIRMA BK: Emanuel Terry 18, Jaime Smith 17, Tyler Kalinoski 14, Rıdvan Öncel 13, Omar Prewitt 10, Alperen Şengün 10, Ian Hummer 9, Şehmus Hazer 4, Furkan Haltalı 2, Atakan Erdek 2AREL ÜNİVERSİTESİ...

Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 99-65, System.String[]

SALON: TEKSÜT Kara Ali Acar

HAKEMLER: Erşan Kartal, Halil Baldemir, Özge Şentürk

TEKSÜT BANDIRMA BK: Emanuel Terry 18, Jaime Smith 17, Tyler Kalinoski 14, Rıdvan Öncel 13, Omar Prewitt 10, Alperen Şengün 10, Ian Hummer 9, Şehmus Hazer 4, Furkan Haltalı 2, Atakan Erdek 2

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE:  Delano Andrews 21, Kenneth Hayes 16, Mert Celep 13, Osiris Eldridge 9, Deniz Kılıçlı 3

1'İNCİ PERİYOT: 31-10

İLK YARI: 55-25

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-49

ING Basketbol Süper Ligi 20'nci hafta maçında TEKSÜT Bandırma BK, Bandırma'da konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u baştan sona üstün oynadığı mücadelede 34 sayı fark ile 99-65 mağlup etti.

TEKSÜT Bandırma BK karşılaşmaya Jaime Smith, Şehmus Hazer, Tyler Kalinoski, Ian Hummer ve Emanuel Terry beşi ile başladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi TEKSÜT Bandırma BK oldu. Mücadelenin ilk bölümünde Jaime Smith ve Emanuel Terry ile sayılar bulan Yeşil-Beyazlılar ilk çeyreğin 5. dakikasını da 16-2 önde geçti. Kalan bölümde Rıdvan Öncel'in sayıları ile hücumda etkili olan TEKSÜT Bandırma BK, ilk çeyreği de 21 sayı fark ile 31-10 önde geçti.

İkinci çeyreğe her iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Hücumlarda Andrew Delano Andrews ve Kenneth Hayes ile sayılar üreten konuk ekibe Rıdvan Öncel ve Alperen Şengün ile cevap veren TEKSÜT Bandırma BK 15. dakikayı 43-13 önde geçti. Bandırma ekibi kalan bölümde Jaime Smith ve Emanuel Terry ile hücumda etkili bir performans gösterince soyunma odasına da 55-25 önde girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf bu kez konuk ekip Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol oldu. Bandırma ekibi hücumlarda sayı üretmekte zorlanmazken, Emanuel Terry ve Ian Hummer ile sayılar üretince 25. dakikayı 63-40 önde geçti. Kalan bölümde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol hücumda ve savunmada biraz daha aktif oynasa da Yeşil-Beyazlılar son çeyreğe 73-49 önde girdi.

Final çeyreğine her iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. TEKSÜT Bandırma BK hücumlarda Rıdvan Öncel ve Alperen Şengün'ün sayıları ile oynarken 35. dakikayı da 92-59 önde geçti. Kalan bölümde hücumlarda sayı üretmekte zorlanmayan TEKSÜT Bandırma BK, karşılaşmadan da 34 sayı fark ile 99-65 galibiyetle ayrıldı.


Büyükçekmece, Bandırma, Hummer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Lyon, evinde Juventus'u 1-0 mağlup etti
Manchester City, Real Madrid'i 2-1 yendi Göksenin Köksal'dan maç sonu Ozan Tufan'a gönderme! Fenerbahçeli bazı taraftarlardan Ali Koç'a tepki

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 05:47:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 99-65 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]