Son Dakika Haberleri: Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Banvit: 71-100

Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Banvit: 71-100

53 dakika önce

SALON: Gazanfer BilgeHAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Halit Can CihanAREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Hayes 20, Eldridge 3, Tiby 8, Gibson 11, Williams 16, Arda Erdoğan, Merthan Mutlu, Kerem Özkan 7, Berkay Candan 6, Deniz KılıçlıBANVİT: Rıdvan Öncel 6, Neal 19, Shelton 27,...

Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Banvit: 71-100, System.String[]


SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Halit Can Cihan

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Hayes 20, Eldridge 3, Tiby 8, Gibson 11, Williams 16, Arda Erdoğan, Merthan Mutlu, Kerem Özkan 7, Berkay Candan 6, Deniz Kılıçlı

BANVİT: Rıdvan Öncel 6, Neal 19, Shelton 27, Moore 14, Morgan 12, Perez 8, Metehan Akyel, Ragıp Berke Atar 2, İsmail Cem Ulusoy 9, Tolga Geçim 3

1'İNCİ PERİYOT: 27-19

İLK YARI: 50-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-77

5 FAUL: 33.56 Gibson (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol) - 31.55 Ragıp Berke Atar (Banvit)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Banvit, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 100-71 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:25 Kaynak: DHA

Arel Üniversitesi, basketbol, Banvit, Büyükçekmece, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor, Deplasmanda Sivasspor Engelini Geçemedi: 1-1 Ozan Kabak'ın Oynadığı Stuttgart, Bayern Münih'e 4-1 Yenildi

Çaykur Rizespor, Akhisarspor'u 3-1'le Geçti Emre Aşık'ı, FETÖ'ye Üye Olduğu İçin İhbar Ettiği Söylenen Yağmur Aşık, Çileden Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 21:18:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Banvit: 71-100
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]