Son Dakika Haberleri: Arel üniversitesi büyükçekmece basketbol - darüşşafaka tekfen: 85-92
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Arel üniversitesi büyükçekmece basketbol - darüşşafaka tekfen: 85-92

1 saat önce

SALON: Gazanfer BilgeHAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım ÇetinAREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Andrews 35, Eldridge 11, Mert Celep, Saffold 8, Upshaw 16, Mükremin Deniz Kılıçlı 11, Kaan Sarıaslan, Kerem Özkan 1, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 3DARÜŞŞAFAKA TEKFEN:...

Arel üniversitesi büyükçekmece basketbol - darüşşafaka tekfen: 85-92, System.String[]

SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin
AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Andrews 35, Eldridge 11, Mert Celep, Saffold 8, Upshaw 16, Mükremin Deniz Kılıçlı 11, Kaan Sarıaslan, Kerem Özkan 1, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 3
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Kartal Özmızrak 6, Lamb 28, Colson 12, Jones 12, Hamilton 9, Mahir Ağva 3, Doğuş Özdemiroğlu 6, Sinan Güler, Erkan Veyseloğlu 2, Ramirez 9, Berk Demir 5
1'İNCİ PERİYOT: 15-15
İLK YARI: 39-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-62

Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunun açılış maçında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda karşılaştığı Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 92-85 mağlup etti.


- İstanbul
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Büyükçekmece, Darüşşafaka, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:46 Kaynak: DHA
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