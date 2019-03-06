Son Dakika Haberleri: Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da Hayes'in Sözleşmesi Uzatıldı

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da Hayes'in Sözleşmesi Uzatıldı

56 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da ABD'li oyuncu Kenny Hayes'in sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da Hayes'in Sözleşmesi Uzatıldı, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da ABD'li oyuncu Kenny Hayes'in sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'dan yapılan açıklamada, gelecek sezonun kadro planlaması çerçevesinde 31 yaşındaki Hayes ile yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:26 Kaynak: AA

Arel Üniversitesi, basketbol, Büyükçekmece, Spor
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