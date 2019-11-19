Arel Üniversitesi, İTÜ Basket'i farklı geçti!

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Beş faulle çıkanlar: 35.18 Yunus Akçay, 38.31 Campbell, (Sigortam.net İTÜ Basket)

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