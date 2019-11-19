Son Dakika Haberleri: Arel Üniversitesi, İTÜ Basket'i farklı geçti!
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Arel Üniversitesi, İTÜ Basket'i farklı geçti!

6 saat önce

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Kaan Büyükçil, Semih Vural, Musa Kazım ÇetinArel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Eldridge 5, Andrews 30, Hayes 19, Mert Celep 12, Upshaw 18, Kaan Sarıaslan, Saffold 13, Deniz Kılıçlı 4, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 2, Uğur HortumSigortam.

Arel Üniversitesi, İTÜ Basket'i farklı geçti!, System.String[]

Salon: Gazanfer Bilge


Hakemler: Kaan Büyükçil, Semih Vural, Musa Kazım Çetin


Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Eldridge 5, Andrews 30, Hayes 19, Mert Celep 12, Upshaw 18, Kaan Sarıaslan, Saffold 13, Deniz Kılıçlı 4, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 2, Uğur Hortum


Sigortam.net İTÜ Basket: Mobley 11, Dillard 12, Goodwin 16, Coleby 9, Campbell 13, Semih Say, Mehmet Yağmur 4, Oğulcan Baykan 3, Yunus Akçay 2, Cenk Akyol 2


1. Periyot: 29-20


Devre: 61-32


3. Periyot: 83-50


Beş faulle çıkanlar: 35.18 Yunus Akçay, 38.31 Campbell, (Sigortam.net İTÜ Basket)

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:31 
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