Arel Üniversitesi’nde Dirican Enstitü ve SEM Müdürü olarak atandı
1 saat önce
Arel Üniversitesi bünyesindeki Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan Doktor Öğretim Üyesi Cüneyt Dirican, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü (V.) olarak atandı.
Arel Üniversitesi bünyesindeki Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan Doktor Öğretim Üyesi Cüneyt Dirican, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü (V.) olarak atandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:11
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