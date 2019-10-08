Son Dakika Haberleri: Arel Üniversitesi’nde Dirican Enstitü ve SEM Müdürü olarak atandı
Son Dakika Ekonomi Arel Üniversitesi’nde Dirican Enstitü ve SEM Müdürü olarak atandı

Arel Üniversitesi’nde Dirican Enstitü ve SEM Müdürü olarak atandı

1 saat önce

Arel Üniversitesi bünyesindeki Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan Doktor Öğretim Üyesi Cüneyt Dirican, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü (V.) olarak atandı.

Arel Üniversitesi’nde Dirican Enstitü ve SEM Müdürü olarak atandı, System.String[]

Arel Üniversitesi bünyesindeki Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan Doktor Öğretim Üyesi Cüneyt Dirican, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü (V.) olarak atandı.

Arel Üniversitesi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:11 
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