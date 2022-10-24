AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ İŞ MAKİNELERİ DERS SIRASINDA ÜÇ KEZ TEĞET GEÇTİ

AREL Üniversitesi Sefaköy kampüsünde meydana gelen çökme nedeniyle, dersleri ertelenen öğrenciler belirsizliğin giderilmesini bekliyor. Öğrenciler ne yapacaklarını bilemediklerini belirterek, binanın yeniden inşa edilmesinin çok uzun zaman alacağını, üniversite taşınırsa de ulaşım sorunu yaşayacaklarını ifade etti. Öğrenci Sedef Demirsoy, ders sırasında da iş makinelerinin okul binasını üç kez teğet geçtiğini iddia ederek, "Kaç kez uyarıldılar ama, yine de böyle bir durum yaşandı" dedi.

Sefaköy'de bulunan Arel Üniversitesi'nin bitişiğindeki bir konut inşaatında dün saat 16.00 sıralarında istinat duvarının çökmesi, göçüğe neden oldu. Kullanılamaz hale gelen üniversite binası ile çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu. Gece saatlerinde inşaat alanında ve çöken üniversite binasında inceleme yapan ekipler, yakında bulunan 6 binadaki 128 dairenin sakinleriyle bir yurt binasındaki 71 öğrenciyi tahliye etti.

"BİZ DERSTEYKEN DE İŞ MAKİNELERİ ÜÇ KEZ TEĞET GEÇTİ"

Arel Üniversitesi'nin bazı öğrencileri bugün göçük olan kampüse gelerek, son durumla ilgili bilgi almak istedi. Uzaktan eğitimin kendileri için yararlı olmadığını belirten öğrenciler, ne yapacaklarını bilemediklerini ifade etti. Arel Üniversitesi Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Bölümü birinci sınıf öğrencisi Sedef Demirsoy, "Çok üzgünüz. Sabah kalktık ve okulumuzun yıkıldığını gördük. Derslerin iptal olduğunu öğrendik. Bir anda böyle bir şey duymak çok üzücü. Yandaki inşaatın böyle bir şey yapacağı belliydi. Biz dersteyken de iş makineleri üç kez teğet geçmişti. Kaç kere uyarılmasına rağmen, böyle bir durum yaşandı. Mutlu olduğumuz tek konu biz içerdeyken yaşanmaması. Umarım en kısa sürede düzelir. Henüz bir bilgi gelmedi bize, fakat konuşulan uzaktan eğitim olacağı yönünde. Umarım böyle olmaz çünkü, hiçbir yarar göremeyiz bu eğitimden" dedi.

"NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri birinci öğrencisi Ayla Aluçlu, "Biz de dün gördük çok şaşırdık. Ne yapacağımızı bilemedik. O yüzden okula geldik bugün, neler olduğuna bakmak için. Sizin de gördüğünüz gibi okul tamamen gitmiş durumda ve ders görebilmemiz imkansız. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Muhtemelen başka bir bina kiralanacak ya da başka bir kampüse gönderileceğiz. Fakat benim evime diğer kampüsler 3 saat uzaklıkta. Binanın da tekrar inşa edilmesi çok uzun bir süreç. Derslerimizin ertelendiğini söylediler, haber bekliyoruz" şeklinde konuştu.