Son Dakika Haberleri: “ArevoEvim projesi ile herkese yenilenebilir enerjiyi ulaştıracağız”

“ArevoEvim projesi ile herkese yenilenebilir enerjiyi ulaştıracağız”

1 saat önce

Güneş panelleri, üretim ve enerji alanında İspanyol Tamesol firmasının Türkiye distribütörlüğünü yapan Arevo Enerji, saha ve özel kullanım alanları için inovatif çözümler tasarlayıp uyguluyor.

“ArevoEvim projesi ile herkese yenilenebilir enerjiyi ulaştıracağız”, System.String[]
Güneş panelleri, üretim ve enerji alanında İspanyol Tamesol firmasının Türkiye distribütörlüğünü yapan Arevo Enerji, saha ve özel kullanım alanları için inovatif çözümler tasarlayıp uyguluyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:12 

Türkiye, Ekonomi
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