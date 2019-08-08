Son Dakika Haberleri: - Arfrin'de Bombalı Saldırı: 2 Ölü, 11 Yaralı
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- Arfrin'de Bombalı Saldırı: 2 Ölü, 11 Yaralı

16 dakika önce

- Arfrin'de bombalı saldırı: 2 ölü, 11 yaralıAFRİN - Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

- Arfrin'de bombalı saldırı: 2 ölü, 11 yaralı
AFRİN - Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Afrin'deki Kava kavşağında bomba yüklü motosiklet ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgeden tahliye edilerek tedavi için hastanelere götürüldü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:05 Kaynak: İHA
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