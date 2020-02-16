Argan Kar Festivali'nde eğlence - Son Dakika
Son Dakika Güncel Argan Kar Festivali'nde eğlence - Son Dakika

Argan Kar Festivali'nde eğlence

7 saat önce

ORDU Büyükşehir ve Akkuş Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Argan Kar Festivali, çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Argan Kar Festivali'nde eğlence, System.String[]

ORDU Büyükşehir ve Akkuş Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Argan Kar Festivali, çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Argan Yaylası'ndaki festival, renkli görüntülere sahne olurken, genç ve yaşlı her kesimden katılımcılar karla eğlendi.

Ordu'da doğa turizmi anlamında önemli noktalardan bir tanesi olan Akkuş Argan yaylası doğa severlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. İlçenin 1650 rakımlı Argan Yaylası'na gelenler, kızaklarla temiz havanın ve muhteşem doğanın keyfini sürüyor. Kızaklarla kayan her yaştan katılımcılar, daha sonra müzik eşliğinde oynuyor. Argan Yaylası'nın Ordu turizminde önemli bir yer olduğuna dikkat çeken Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Ordumuzun güzide ilçelerinden Akkuşumuzun 1650 rakımlı Argan yaylasındayız. Her hafta sonu büyükşehir belediyemizle birlikte organize ettiğimiz, Akkuş Argan Yaylası kar etkiliğimiz bu hafta da yoğun bir katılımla devam ediyor. Yaylamıza özellikle çevre ilçelerden ciddi bir katılımın olduğunu gözlemlemekteyiz" dedi.

Kış turizmini Ordu'da canlandırmak adına Akkuş Argan Yaylası'nda kar festivali her hafta sonu pazar günleri gerçekleştiriliyor.


Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:31 Kaynak: DHA
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