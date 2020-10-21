Arge Danışmanlık, iki uluslararası kurum tarafından "Gelişim Ortağı" seçildi - Son Dakika

Arge Danışmanlık, iki uluslararası kurum tarafından "Gelişim Ortağı" seçildi

21.10.2020 13:33
Arge Danışmanlık, iki uluslararası kurum tarafından

Yönetim danışmanlığı alanında hizmet veren Arge Danışmanlık, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) ve Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi'nin (IIRC) "Gelişim Ortağı" seçildi.

Yönetim danışmanlığı alanında hizmet veren Arge Danışmanlık, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) ve Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi'nin (IIRC) "Gelişim Ortağı" seçildi.

Şirket açıklamasına göre, 1991 yılında açıklanan ilk EFQM modeli ile dünyada pek çok kurumun kalite yolculuğuna eşlik eden EFQM'nin 2020 yılı itibarıyla güncellenen yeni modelinin yayılımında Arge Danışmanlık, EFQM resmi "Gelişim Ortağı" olarak duyuruldu.

Ulusal Kalite Hareketi'ne sağladığı katkılarla Türkiye'de kalite anlayışının yaygınlaşmasında ve birçok müşterisinin Avrupa Kalite Ödülü kazanmasında sorumluluk üstlenen Arge Danışmanlık, EFQM çalışmalarına sağladığı katkılar ile öne çıkıyor. EFQM Baş Denetçiliği de yapan ARGE ortaklarından Hakan Kilitçioğlu, EFQM 2020 Modelinin gelişimine katkı sağlayan uluslararası çalışma grubunda Türkiye'den tek temsilci olarak görev üstlenmişti.

EFQM'nin yanı sıra entegre düşünce öğretisinin küresel örgütü Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi'nin de Türkiye'deki lisanslı "Eğitim ve Gelişim Ortağı" olan Arge Danışmanlık, aldığı bu iki lisans ile birlikte iş dünyasına, yerel yönetimlere ve daha iyi bir dünya idealiyle faaliyet göstermek isteyen her türlü kuruma destek olacak modeller sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arge Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, yönetim kalitesi ve entegre düşünce anlayışını benimsemenin dünyada rekabet için şirketlere kritik katkılar sağladığını belirterek, "Arge Danışmanlık olarak 30 yıldır yönetim alanında küresel gelişimlere fikri katkı sağlayarak ülkemizi dünyada temsil etmekten onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ülke ekonomisine katkı sunuyoruz"

Müşterilerinin yönetim anlayışlarını uygulamaya almalarına destek olarak ülke ekonomisine de katkı sunduklarını aktaran Argüden, şunları kaydetti:

"Uluslararası örgütlerde aktif rol alıyoruz, ülkemizi bu alanda gururla temsil ediyoruz. Son 30 yılda dünyada yönetişimle ilgili birçok kavramsal gelişmenin fikri liderlerinden birisi de Arge Danışmanlık oldu. 2014 yılında kurduğumuz Argüden Yönetişim Akademisi, geliştirdiği modeller ile OECD, Dünya Bankası, G20, Avrupa Konseyi gibi kurumlar tarafından öncü çalışmalar gerçekleştiren bir vakıf olarak tanınıyor. Dünyamızın ve kurumların sürdürülebilirliği ile ilgili hayati önem taşıyan kavramların ve literatürün oluşumuna destek vererek, ülkemizi bu alanlarda temsil etmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Aldığımız lisanslarla birlikte müşterilerimizin gelişim ve dönüşümlerini destekleme çalışmalarımız yepyeni bir boyut kazanacak. Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı'nın 2020'de devreye aldığı yeni kalite yönetimi anlayışı ile Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi'nin (IIRC) entegre düşünce anlayışının birbirini tamamladığını, desteklediğini ve uygulamalarda kolaylık sağladığını ortaya koyan modelimizin şirketlerin sürdürülebilir başarı arayışlarında yol gösterici olacağını düşünüyoruz. Bu iki yaklaşımı uzmanlığımızla bir araya getirerek, dünyanın içinde bulunduğu bu dönemde kapitalizmin açmazlarına çözüm olacak bir model olarak dünyaya anlatmaya gayret edeceğiz."

Araştırma Geliştirme, Türkiye, Lisans, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Arge Danışmanlık, iki uluslararası kurum tarafından 'Gelişim Ortağı' seçildi - Son Dakika Ekonomi

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