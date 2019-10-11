Arge stratejisi Gaziantep'te masaya yatırıldı

Gaziantep Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı kapsamında, Dönüşüm Çağı'nda Arge Merkezleri konulu, "Ar-Ge Özel Oturumu" yapıldı.



Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan panele Doğuş Teknoloji Dönüşüm Lideri Dr. Verda Emiroğlu, Vestel Ar-Ge Yöneticisi Dr. Metin Nil, Çalık Denim Genel Müdür Yardımcısı Serhat Karaduman, Hamad Bin Khalifa Üniversitesi'nde Prof.Dr. Muammer Koç katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise Gaziantep Üniversitesi'nde Doç.Dr.Necip Fazıl Yılmaz yaptı.



Doç.Dr.Necip Fazıl Yılmaz, panelin açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün üniversitemizin öğrencileri için birbirinden değerli konuklarımızla Ar-Ge konusunu ele alacağız. Sadece ar-ge konusunu konuşacağız" dedi.



Çok sayıda öğrencinin ilgi gösterdiği panelde şirketler ar-ge stratejilerini nasıl belirlemeli, ar-ge ve ar-ge merkezi yönetimi nasıl olmalı, hızlı dönüşüm işletmeleri nasıl etkileyecek, ar-ge dönüşümü, ar-ge mühendisi olmak isteyenler ne yapmalı, ar-ge'de firmalara ve üniversitelere düşen görevler ile daha pek çok konu başlığı konuşuldu. - GAZİANTEP